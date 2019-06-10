В Гвардейске руководство колонии №7 привлекало осужденного к работе курьером

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-10T14:25:20+03:00

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Прокуратура выявила нарушение уголовно-исполнительного законодательства в колонии №7 в Гвардейске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководство колонии, фактически, привлекло одного из осужденных, отбывающего наказание на участке колонии-поселения, к работе курьером. Мужчина без контроля выезжал на служебном автомобиле в Калининград. Более того, он имел доступ к служебной документации, так как доставлял документы в различные организации, в том числе, в УФСИН и … Калининградскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В результате адрес руководителя регионального УФСИН России внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU