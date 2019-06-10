На польской границе задержали троих калининградцев с поддельными «зелеными картами»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-10T15:19:23+03:00

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На польской границе задержали троих жителей Калининградской области с поддельными «зелеными картами». Об этом сообщает Варминско-Вазурский отдел пограничной службы.

7 июня в Гжехотках водитель грузовика «Ивеко» предъявил страховой полис российской компании. При проверке выявилось, что в нем была исправлена дата.

На следующий день в Безледах выявили двоих путешественников, которые пытались проехать в Польшу по литовским «зелеными картам». Детальный анализ документов показал, что они поддельные, и не включены в онлайн-базы.

ИСТОЧНИК KP.RU