На польской границе задержали троих калининградцев с поддельными «зелеными картами»
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
Изменить размер текста:
На польской границе задержали троих жителей Калининградской области с поддельными «зелеными картами». Об этом сообщает Варминско-Вазурский отдел пограничной службы.
7 июня в Гжехотках водитель грузовика «Ивеко» предъявил страховой полис российской компании. При проверке выявилось, что в нем была исправлена дата.
На следующий день в Безледах выявили двоих путешественников, которые пытались проехать в Польшу по литовским «зелеными картам». Детальный анализ документов показал, что они поддельные, и не включены в онлайн-базы.
ИСТОЧНИК KP.RU