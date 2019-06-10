В Калининграде за пять месяцев построили 22 многоквартирных дома
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде с января по май введено в эксплуатацию 121,5 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего было построено 66 домов, из них 20 домов – многоквартирные. Это 902 квартиры общей площадью 110,6 тысяч «квадратов». Площадь введенных в строй 46 индивидуальных жилых домов равна 10 тыс. 959 «квадратов».
Больше всего жилья было построено в ленинградском районе – почти 75 тысяч квадратных метров. В Московском районе сдано 20, 7 тыс кв.м., в Центральном – 14,9 тыс «квадратов».
ИСТОЧНИК KP.RU