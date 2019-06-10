Власти изымают свыше 100 участков для продолжения строительства Северного обхода
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Региональное правительство изымает свыше 100 земельных участков в Гурьевском районе и Калининграде для продолжения строительства Северного обхода. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Всего будет изъято 109 участков, четыре жилых дома, два жилых строения, хозпостройка, баня и гараж. Полный перечень объектов опубликован на портале правовой информации.
Согласно постановлению, областное агентство по имущество должно заключить с собственниками участков и строений соглашения об изъятии для государственных нужд.
ИСТОЧНИК KP.RU