Жители Советска требуют отставки главы своего города с помощью петиции

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-10T15:59:17+03:00

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В ночь с 7 на 8 июня на сайте Change.org появилась петиция за отставку главы города Советска Николая Воищева. На утро понедельника создателям обращения к губернатору Антону Алиханову удалось собрать почти 800 голосов. Кроме того, в сообществе «Подслушано в Советске» утверждается, что подписи собирают и на улицах города.

- Чаша терпения жителей города Советска Калининградской области окончательно переполнена, ведь никогда еще за более чем 700-летнюю историю города Советска (Тильзита) он не находился в настолько плачевном и беспросветном состоянии, - говорится в петиции. - Все дело в том, что ключевой пост в управлении городом сейчас занимает человек, который не способен справиться ни с одной задачей, который погряз в скандалах и показухе, который как будто делает всё, чтобы навредить Советску.

Также в петиции сообщается, что жители Советска массово покидают свой город, переезжая в Калининград, из-за роста безработицы, закрытия учебных и социальных учреждений и прочих проблем.

- Последней каплей стал пожар в здании культурного наследия «Театр королевы Луизы», одном из символов города, в ходе которого оно было практически уничтожено, - добавляют создатели петиции.

Напомним, в январе этого года главе администрации Советска Николаю Воищеву были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело на Воищева было заведено в июле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU