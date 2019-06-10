Власти выдали разрешение на строительство спортивного комплекса с бассейном в Южном парке
Фото: Артур КрупинФото: facebook.com
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Региональное агентство по строительству выдало разрешение на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном на территории парка «Южный». Об этом сообщил глава комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда.
50-метровый бассейн разместится в четырехэтажном здании площадью почти пять тысяч квадратных метров.
Единовременно в нем смогут заниматься 225 спортсменов, также предусмотрены трибуны на 500 мест.
Ранее сообщалось, что строительство объекта начнется в 2019 году, завершится – в 2020 году. На эти цели региональные власти выделили 633 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU