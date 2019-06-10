В Калининградском зоопарке тюленей поселили в бассейн «Пингвинника»
В Калининградском зоопарке на место выпущенных в пятницу вечером тюленей, которые в зоопарке и родились, заселили четырех тюленей, спасенных ранее и изъятых из дикой природы с ранами и истощением.
- Весь коллектив отныне вольготно плавает и плещется в бассейне Пингвинника. Вес самого упитанного - 29,5 кг, самого стройного - 22 кг, – говорят в пресс-службе зоопарка и отмечают, что так стартовал решающий момент в процессе реабилитации животных.
Главная задача сейчас - отучить тюленей от человека и усовершенствовать навыки самостоятельного прокорма.
В течение ближайшего месяца этих четырех тюленей вернут в естественную среду обитания.
Напомним, в пятницу 7 июня в море выпустили двух тюленей, родившихся в Калининградском зоопарке (самец и самка - появились на свет в зоопарке 27 февраля и 2 марта).
- Первым вышел самец. За ним – самка. Сделав несколько кругов у берега, они ушли в море, - рассказали в зоопарке.
Тюленей отпускали на пляже на Куршской косе.
Перед выпуском под кожу животным вшили чипы с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение.
Серый тюлень (балтийский подвид) занесен в Международную Красную Книгу.
ИСТОЧНИК KP.RU