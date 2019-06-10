В Калининграде приставы арестовали имущество водителей, которые не заплатили штрафы за пьяное вождение
.Фото: Служба судебных приставов
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В Калининграде прошел рейд судебных приставов по взысканию штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Сотрудники ведомства навестили горожан, имеющих задолженность по штрафам за управление в пьяном виде и за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
В результате на шестерых должников составили протоколы за уклонение от исполнения административного наказания», у семерых должников арестовали имущество. Девять должников погасили задолженность и исполнительских сбор на месте, сообщили в пресс-службе судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU