В Калининграде приставы арестовали имущество водителей, которые не заплатили штрафы за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-10T16:19:38+03:00

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В Калининграде прошел рейд судебных приставов по взысканию штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Сотрудники ведомства навестили горожан, имеющих задолженность по штрафам за управление в пьяном виде и за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В результате на шестерых должников составили протоколы за уклонение от исполнения административного наказания», у семерых должников арестовали имущество. Девять должников погасили задолженность и исполнительских сбор на месте, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU