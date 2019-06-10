Директор нацпарка «Куршская коса» предупредил об опасных бунах в море
Директор национального парка «Куршская коса» напомнил отдыхающим об опасных остатках металлических волнорезов в море, о которые можно пораниться. Анатолий Калина написал об этом на своей страничке в Инстаграме.
«С началом летнего сезона напоминаем, что на 2-м километре побережья Балтийского моря на территории национального парка «Куршская коса» под водой скрыты остатки 12-ти металлических шпунтовых бун довоенной постройки. В связи с этим заходить в море на данном участке строжайшим образом запрещается», - сообщил он.
Один из комментаторов отметил, что «запретить намного проще чем демонтировать остатки».
«Неужели у нацпарка нет возможности привести в порядок? Может среди населения сбор средств произвести? Многие жители области будут рады хорошему пляжу возле большой автомобильной стоянки и кафе», - написал комментатор.
Директор «Куршской косы» пока оставил комментарий без ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU