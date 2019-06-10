2019-06-10T16:40:46+03:00
Общество

Алиханов: Строительство онкоцентра идет в 2-3 смены

Виктор Сергеев
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Работы по строительству онкологического центра и школы на улице Артиллерийской в Калининграде идут в 2-3 смены, а также в выходные. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Все отставания планомерно устраняют. Увиденным остался доволен, - написал глава региона.

Напомним, Строительство онкологического центра в поселке Родники началось в ноябре 2018 года. В структуре будущего онкоцентра будет современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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