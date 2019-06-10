2019-06-10T17:06:40+03:00
Общество

В детской областной больнице заработал аппарат МРТ

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Детской областной больнице в полном объеме заработал отремонтированный аппарат магнитно-резонансной томографии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, томограф в детской областной больнице не работал с 4 февраля. 21 февраля стало известно, что региональное правительство выделило из резервного фонда 16,4 млн рублей на ремонт.

Позже власти дополнительно выделили на ремонт 1 млн 267 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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