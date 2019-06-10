2019-06-10T17:20:38+03:00
Лето в городе

Пугающий прогноз Гидрометцентра: Калининград накроет 34-градусная жара

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Уже завтра в Калининграде должно начаться настоящее пекло. Прогнозы синоптиков разных служб и порталов обещают температуру от +30 градусов и выше. При этом в отношении максимальных значений есть определенный разброс.

Дальше всех зашел Гидрометцентр России. На официальном сайте ведомства Калининграду обещают +32 градуса во вторник и +34 в среду!

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает более скромные оценки - по +30 градусов в оба ближайших дня. Центр «Фобос» придерживается «золотой середины», прогнозируя одинаковые показатели (+32 градуса) и во вторник, и в среду.

Нет единого мнения и о том, как долго продержится страшная жара. Часть синоптиков уверена, что уже в четверг резко похолодает до +25, а то и до +21 градуса. По другим данным (например, популярного портала rp5.ru), 30-градусные температуры уйдут только в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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