2019-06-10T17:18:11+03:00
Общество

Под Калининградом планируют построить низкотемпературный морозильный склад

Виктор Сергеев
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В индустриальном парке «Храброво» инвестор собирается построить складской центр для хранения продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Низкотемпературный морозильный склад, рассчитанный на хранение 2000 тонн продукции разместится на участке в 2 га. Проект планирует реализовать компания «АРСТ39», в течение двух лет инвестор планирует вложить в проект около 50 миллионов рублей и создать 40 новых рабочих мест.

Не менее 30 рабочих мест будет создано этой же компанией при реализации еще одного проекта в «Храброво». В течение двух лет он намерен создать цех по переработке плодоовощной продукции. При этом сырье планируется закупать у местных фермеров, делать из них плодовые ягодные и овощные смеси и подвергать шоковой заморозке. Основным направлением поставок будет внутрироссийский рынок. Объем инвестиций в проект составит 15 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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