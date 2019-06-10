2019-06-10T17:46:59+03:00
Происшествия

Супружеская пара калининградцев по чужой кредитке купила продукты и заправила машину

Забытую покупательницей карточку присвоила продавец магазина, а затем к делу подключился ее ранее судимый муж
Игорь ОРЕХОВ
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То, что потерянную ею в одном из сетевых магазинов банковскую карту кто-то нашел, жительница города Пионерский поняла, когда ей на мобильник стали поступать SMS-сообщения о списании с банковского счета денег. Когда сумма ущерба превысила 23 тысячи рублей, женщина обратилась в полицию.

- После проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченным угрозыска было установлено, что хищение денег совершили 35-летняя продавец торговой точки и ее безработный 33-летний супруг, ранее неоднократно судимый, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Подозреваемая призналась, что оставила себе забытую покупательницей карту, после чего они с мужем по этой кредитке приобрели продукты и заправили свой личный автомобиль.

За мошенничество сладкую парочку теперь могут развести по разным камерам лет эдак на пять. Но сам по себе семейный подряд в таком деле для нашего региона что-то новее, нет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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