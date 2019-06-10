В Калининграде сотрудники ФСБ задержали таможенника за получение взятки

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-10T17:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде задержали сотрудника областной таможни за получение взятки в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Операцию по задержанию провели сотрудники УФСБ и службы собственной безопасности областной таможни. Как установило следствие, инспектор таможенного поста МАПП Мамоново-2 получил взятку от директора иностранной компании за беспрепятственный пропуск с территории Польши крупногабаритного груза при отсутствии разрешения на его перевозку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Суд избрал таможеннику меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU