В Калининграде пять выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по литературе

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-10T18:12:08+03:00

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В понедельник, 10 июня, стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и математике базового уровня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В этом году пять выпускниц набрали максимальный балл по литературе. Такой результат получили представители ШИЛИ Полина Моисеева и Ольга Андреева, Анастасия Королева (гимназия №32), Екатерина Харханова (школа №2) и Мария Завершинская (школа №24) Калининграда. Кроме того, каждый восьмой выпускник, выбравший литературу, получил более 80 баллов. В прошлом году в числе высокобалльников было всего 8 процентов литераторов.

Из 75 участников пятеро получили более 80 баллов. Максимальный результат по региону показал выпускник школы №11 Калининграда – 96 баллов.

В минобре отмечают, что после нововведений заметно снизилось количество участников по математике базового уровня. В этом году свои знания по данному предмету демонстрировали 2075 выпускников (в 2018 – 3804 выпускника). При этом 52,2 % (1084 человека) получили «отлично», а 245 выпускников (11,8%) выполнили правильно все 20 заданий. При этом всего шесть участников государственной итоговой аттестации не смогли выполнить необходимое количество заданий для получения удовлетворительной отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU