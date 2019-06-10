В Калининграде уголовник украл сразу дюжину мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-10T18:32:57+03:00

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В полицию Калининград обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о пропаже со склада на улице Третьяковской коробки с новенькими мобильными телефонами на общую сумму 178 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска ОМВД России по Центральному району осмотрели место предполагаемого преступления, пообщались с работниками предприятия. Подозрение сыщиков пало на 30-летнего грузчика. В дальнейшем ранее судимый мужчина был уличен в краже. Правда, к тому моменту из дюжины похищенных мобильников осталось лишь пара, остальные гаджеты уголовник успел реализовать.

ИСТОЧНИК KP.RU