В Калининграде уголовник украл сразу дюжину мобильных телефонов
Ранее судимый мужчина воспользовался своим положением грузчика на складе торгового предприятия
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В полицию Калининград обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о пропаже со склада на улице Третьяковской коробки с новенькими мобильными телефонами на общую сумму 178 тысяч рублей.
Сотрудники угрозыска ОМВД России по Центральному району осмотрели место предполагаемого преступления, пообщались с работниками предприятия. Подозрение сыщиков пало на 30-летнего грузчика. В дальнейшем ранее судимый мужчина был уличен в краже. Правда, к тому моменту из дюжины похищенных мобильников осталось лишь пара, остальные гаджеты уголовник успел реализовать.
ИСТОЧНИК KP.RU