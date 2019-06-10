В Балтийске и Гурьевске откроют кинотеатры

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-10T18:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца года Балтийску и Гурьевску выделят по 5 млн рублей на открытие кинотеатров. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Муниципалитеты вошли программу Фонда кино. Кинотеатр в Балтийске будет организован в «Культурно-Молодежном центре», в Гурьевске – в «Центре культуры и досуга».

- Я думаю, что новые кинотеатры в Балтийске и в Гурьевске будут иметь успешную экономику, -сказал Андрей Ермак Помощь в рамках нацпроекта со стороны федерального центра – это очень существенное подспорье, так как деньги выделяются на оборудование. Проект должен быть реализован до конца этого года. Помимо того, что кинотеатры получат новое оборудование, они также становятся участниками прокатной программы, а это возможность показывать премьерные фильмы одновременно с премьерами в столице.

Напомним, в рамках федеральной программы переоснащения кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью до 100 тысяч человек в 2016 году были переоборудованы и открыты по два кинозала в Немане, Гвардейске и Черняховске. Также в 2017 году был переоборудован кинозал в Зеленоградске.

ИСТОЧНИК KP.RU