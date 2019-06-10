2019-06-10T18:48:41+03:00
Общество

В Балтийске и Гурьевске откроют кинотеатры

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

До конца года Балтийску и Гурьевску выделят по 5 млн рублей на открытие кинотеатров. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Муниципалитеты вошли программу Фонда кино. Кинотеатр в Балтийске будет организован в «Культурно-Молодежном центре», в Гурьевске – в «Центре культуры и досуга».

- Я думаю, что новые кинотеатры в Балтийске и в Гурьевске будут иметь успешную экономику, -сказал Андрей Ермак Помощь в рамках нацпроекта со стороны федерального центра – это очень существенное подспорье, так как деньги выделяются на оборудование. Проект должен быть реализован до конца этого года. Помимо того, что кинотеатры получат новое оборудование, они также становятся участниками прокатной программы, а это возможность показывать премьерные фильмы одновременно с премьерами в столице.

Напомним, в рамках федеральной программы переоснащения кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью до 100 тысяч человек в 2016 году были переоборудованы и открыты по два кинозала в Немане, Гвардейске и Черняховске. Также в 2017 году был переоборудован кинозал в Зеленоградске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде уголовник украл сразу дюжину мобильных телефонов
В Калининграде пять выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по литературе
В Калининграде сотрудники ФСБ задержали таможенника за получение взятки
Супружеская пара калининградцев по чужой кредитке купила продукты и заправила машину
Под Калининградом планируют построить низкотемпературный морозильный склад
Пугающий прогноз Гидрометцентра: Калининград накроет 34-градусная жара
В детской областной больнице заработал аппарат МРТ
Алиханов: Строительство онкоцентра идет в 2-3 смены
Директор нацпарка «Куршская коса» предупредил об опасных бунах в море
В Калининграде приставы арестовали имущество водителей, которые не заплатили штрафы за пьяное вождение
В Калининградском зоопарке тюленей поселили в бассейн «Пингвинника»
Власти выдали разрешение на строительство спортивного комплекса с бассейном в Южном парке
Жители Советска требуют отставки главы своего города с помощью петиции
Власти изымают свыше 100 участков для продолжения строительства Северного обхода
В Калининграде за пять месяцев построили 22 многоквартирных дома
На польской границе задержали троих калининградцев с поддельными «зелеными картами»
В Гвардейске руководство колонии №7 привлекало осужденного к работе курьером
На Калининградском побережье началось нашествие колорадских жуков
Мэрия: В Калининграде почти удалось ликвидировать дефицит дворников