2019-06-11T09:54:41+03:00
Происшествия

В Калининграде охранник ночного клуба сломал челюсть посетителю

В отношении 48-летнего секьюрити полиция возбудила уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
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Конфликт в ночном клубе – что может быть банальнее! На этот раз не нашли взаимопонимания 48-летний охранник увеселительного заведения и один из гостей того же возраста. Потому что по-разному понимали правила поведения в общественном месте.

На предложение клиента «Выйдем – поговорим?» секьюрити ответил мощным ударом в челюсть оппоненту, сломав ее. Возможно, так он хотел объяснить, что отлучаться с рабочего места не имеет права.

Дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда предложили свою трактовку действующих законов и правил, возбудив в отношении охранника уголовное дело. Ведь медики определили, что здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести. А за это УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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