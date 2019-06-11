В Калининграде охранник ночного клуба сломал челюсть посетителю
Конфликт в ночном клубе – что может быть банальнее! На этот раз не нашли взаимопонимания 48-летний охранник увеселительного заведения и один из гостей того же возраста. Потому что по-разному понимали правила поведения в общественном месте.
На предложение клиента «Выйдем – поговорим?» секьюрити ответил мощным ударом в челюсть оппоненту, сломав ее. Возможно, так он хотел объяснить, что отлучаться с рабочего места не имеет права.
Дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда предложили свою трактовку действующих законов и правил, возбудив в отношении охранника уголовное дело. Ведь медики определили, что здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести. А за это УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU