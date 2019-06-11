В Багратионовском районе пожарные дважды за день тушили горящую свалку

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-11T10:03:38+03:00

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Первый раз по тревоге пожарный расчет выехал в поселок Долгоруково Багратионовского района в понедельник 10 июня в 10:10.

Горел законсервированный полигон ТБО на площади 15 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, второй вызов поступил уже поздним вечером, на часах было 22:09.

На этот раз мусор горел на площади 20 квадратов.

Пожарным пришлось вновь проливать тлеющую свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU