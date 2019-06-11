Мэрия Калининграда: Подрядчик не сможет вовремя завершить ремонт ул. Гостиной
Подрядчик не успеет вовремя завершить ремонт тротуара на улице Гостиной в Калининграде. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.
Ремонт планировалось завершить к 13 июня, сейчас сроки перенесены на 20 июня. Как оказалось, подрядчик вовремя не получил необходимые согласования, также свой «вклад» внесли местные жители, которые по окончании рабочего дня паркуют машины прямо в зоне ремонта, а утром не спешат их убирать, невзирая на выставленные запретительные знаки.
- На сегодня мы видим небольшое отставание от графика, - отметил Олег Кутин. – Подрядчик получил предупреждение, что в отношении него будет вестись претензионная работа.
ИСТОЧНИК KP.RU