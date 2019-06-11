2019-06-11T10:21:34+03:00
Общество

Сотрудники мэрии Калининграда составили 9 протоколов за незаконную торговлю в центре города

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В понедельник в Калининграде прошел очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли на центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверяющие посетили точки на Ленинском проспекте - напротив торгового центра «Плаза» и в арке рядом с гостиницей «Калининград», в также точку возле здания университета.

Всего было составлено девять протоколов об административных правонарушениях. Они будут направлены в адрес мировых судей города для принятия мер административного воздействия.

- С гражданами, ведущими несанкционированную торговлю, проведена разъяснительная работа, после рейда торговля прекращена и товар вывезен продавцами, - заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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