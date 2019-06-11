Сотрудники мэрии Калининграда составили 9 протоколов за незаконную торговлю в центре города
В понедельник в Калининграде прошел очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли на центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Проверяющие посетили точки на Ленинском проспекте - напротив торгового центра «Плаза» и в арке рядом с гостиницей «Калининград», в также точку возле здания университета.
Всего было составлено девять протоколов об административных правонарушениях. Они будут направлены в адрес мировых судей города для принятия мер административного воздействия.
- С гражданами, ведущими несанкционированную торговлю, проведена разъяснительная работа, после рейда торговля прекращена и товар вывезен продавцами, - заявили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU