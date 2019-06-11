2019-06-11T10:50:14+03:00
Происшествия

В садовых товариществах Калининграда сгорели четыре дачи

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде участились пожары в садовых товариществах. Только за один день 10 июня в Центральном районе города таких было зафиксировано четыре.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области в 10:52 полностью сгорел деревянный дачный домик на ул. Ореховой, в садовом товариществе «Заря».

Несколько часов спустя в садовом товариществе «Радуга» сгорел двухэтажный дачный домик и деревянный сарай, а на ул. Вишневой в товариществе «Вишневый сад» огонь уничтожил деревянный дом.

Уже вечером того же дня, в 18:09, поступило сообщение о пожаре на улице 6-й проезд, садовое товарищество «Космос» - там также выгорел деревянный дачный домик.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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