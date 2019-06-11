2019-06-11T10:51:02+03:00
Происшествия

Избивавшей и морившей голодом свою дочь калининградке грозит лишение свободы

В Озерске полиция возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка
Игорь ОРЕХОВ
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В Озерске 36-летней местной жительнице грозит лишение свободы за неисполнение родительских обязанностей.

Горожанка имеет 16-летнюю дочь, которая часто приходила в школу со ссадинами и синяками. Когда эта информация, наконец, дошла до полицейских, инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку. И выяснили, что девочку регулярно избивала ее мать, однако запуганная школьница об этом молчала, опасаясь еще более сурового наказания со стороны грозной родительницы.

- Проведя обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетней, стражи порядка обнаружили отсутствие еды и сезонной одежды, - добавила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Выяснилось, что мать подростка злоупотребляет алкоголем, а девушку несколько раз выгоняли из дома, и ей приходилось месяцами жить у знакомых и друзей.

В итоге школьницу изъяли из семьи и поместили в детский приют. Решается вопрос о лишении матери девушки родительских прав. Кроме того, в отношении горожанки возбудили уголовное дело по признакам статьи УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В перспективе это означает возможное лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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