2019-06-11T11:43:50+03:00
Здоровье

В Калининградской области за неделю 112 детей пострадали от укусов клещей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области из-за теплой погоды клещи наиболее активны. Во всех муниципалитетах фиксируют пострадавших от кровососов.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, только за минувшую неделю с 3 по 9 июня за медицинской помощью по случаю присасывания клещей обратились 312 человек. В числе пострадавших от паразитов оказалось 112 детей.

Всего с начала эпидемического сезона насчитали 1381 обращение, в том числе 510 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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