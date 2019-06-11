2019-06-11T11:50:03+03:00
Происшествия

Калининградец хотел отправиться в загранплавание под видом кока

В ходе проверки документов выяснилось, что свидетельство судового повара является поддельным
Игорь ОРЕХОВ
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Угрюмые стены тюремной камеры вместо безбрежной морской шири – такая вот ближайшая перспектива открывается переел 31-летним жителем Калининграда.

Мужчина так страстно мечтал поскорее стать моряком, что решил не тратить время на обучение по какой-нибудь профильной специальности. А просто купил за 15 тысяч рублей свидетельство судового повара. В интернете сейчас еще и не такими документами торгуют. Ксива помогла устроиться на работу в рыбный порт. Однако все отправляющиеся в загранплавание экипажи проходят куда более строгую проверку. В ведомственной базе данных свидетельства кока с указанным номером не оказалось. На судно полицейские успели, когда до отхода в Финляндию оставалось всего три часа…

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, сейчас в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело об использование заведомо подложного документа. А это, по действующему законодательству - до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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