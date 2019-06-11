2019-06-11T13:05:05+03:00
Общество

На польской границе в Мамоново в вагоне с углем нашли контрабандные сигареты

Виктор Сергеев
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..Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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В Мамоново в железнодорожном пункте пропуска через госграницу в грузовом поезде № 3613, который следовал в Бранево, нашли контрабандные сигареты. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

5 тысяч пачек сигарет Фест» и «Минск» были спрятаны в конструктивных полостях полувагона.

Контрабандные сигареты изъяты, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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