На польской границе в Мамоново в вагоне с углем нашли контрабандные сигареты
.Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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В Мамоново в железнодорожном пункте пропуска через госграницу в грузовом поезде № 3613, который следовал в Бранево, нашли контрабандные сигареты. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
5 тысяч пачек сигарет Фест» и «Минск» были спрятаны в конструктивных полостях полувагона.
Контрабандные сигареты изъяты, по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU