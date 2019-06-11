2019-06-11T13:13:00+03:00
Общество

В калининградской колонии открылось первое в регионе кафе для осужденных

Виктор Сергеев
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..Фото: УФСИН по Калининградской области
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В колонии №8 на проспекте Победы в Калининграде открылось первое в регионе кафе для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

- Интерьер помещения выполнен в морском стиле, выбранном и исполненном осужденными совместно с администрацией учреждения. Там в непринужденной уютной обстановке посетители могут отпраздновать свой день рождения, просмотреть спортивные матчи или просто отдохнуть после трудового дня, - сообщили в ведомстве.

В меню кафе входят куры-гриль, копченные скумбрия и сало, овощные блюда, безалкогольные напитки, хлебобулочные и другие изделия. Большая часть блюд готовится из продуктов, произведенных в учреждении.

В УФСИН отметили, что побывать в данном заведении осужденные могут по предварительной записи в соответствии с распорядком дня за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах. В ведомстве надеются, что желание посетить кафе послужит дополнительным стимулом к примерному поведению, добросовестному отношению к труду, положительно повлияет на микроклимат учреждения и эмоциональную стабильность осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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