В Зеленоградске водителя госпитализировали после падения с мотоцикла
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе накануне произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на улице Победы водитель мотоцикла превысил скорость и упал на проезжую часть. В результате аварии 37-летний мотоциклист получил травмы.
Вечером на автодороге Калининград-Зеленоградск водитель «Хендая» выехал на встречную полосу и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения 57-летний мужчина получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU