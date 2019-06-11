2019-06-11T13:32:04+03:00
Происшествия

В Зеленоградске водителя госпитализировали после падения с мотоцикла

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе накануне произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Победы водитель мотоцикла превысил скорость и упал на проезжую часть. В результате аварии 37-летний мотоциклист получил травмы.

Вечером на автодороге Калининград-Зеленоградск водитель «Хендая» выехал на встречную полосу и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения 57-летний мужчина получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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