2019-06-11T13:41:51+03:00
Общество

На покупку жилья для калининградских детей-сирот власти выделили 187 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году региональное правительство предусмотрело 187 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Об этом на заседании Совета Облдумы сообщила руководитель Агентства по имуществу Калининградской области Наталья Кузнецова.

По ее словам, агентство уже разместило на электронных торгах 57 закупок жилья, 22 заявки по итогам аукционов признаны несостоявшимися.

- На сегодня приобретено 35 квартир, исходя из нормы 15-20 кв. метров на человека, которая устанавливается в каждом муниципалитете своя. В июне-июле Агентство будет еще размещать закупки на общую сумму порядка 60 млн рублей, - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в области обострилась проблема с наличием у застройщиков квартир небольшой площади, подходящих по нормам под жилье для детей-сирот.

- Такие однокомнатные квартиры раскупаются как горячие пирожки, без всяких аукционов, в которых застройщики не проявляют желания участвовать, - отметила руководитель Агентства.

Схожая проблема и с приобретением вторичного жилья, сказала Кузнецова. В 2018 году было объявлено порядка 200 конкурсов на приобретение вторичного жилья и ни один не состоялся, поскольку участие в аукционах требует от собственника оформления электронной подписи, а они на такие сложности не идут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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