В Варшаве появилась улица с выделенной полосой для смартфонозависимых

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-11T15:15:44+03:00

Инициаторами создания этой полосы стали жители, постоянно сталкивающиеся с теми, кто не может оторваться от своего мобильника

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В Варшаве на одной из центральных улиц появилась специально выделенная полоса для пешеходов, зависимых от своих смартфонов. Как сообщает польский культурный центр в Калининграде, инициатива принадлежит, по всей вероятности, жителям, уставшим от столкновений с теми, кто не смотрит по сторонам.

Чтобы выделить эту полосу, был использован специальный трафарет, на котором изображен сгорбленный человек, уткнувшийся в телефон.

- Важно то, что дополнительная полоса движения не была создана по инициативе Муниципального управления автомобильных дорог, - отмечает издание. - По словам представителя ZDM, никто не обращался в управление с такой идеей.

К слову, не так давно в той же Варшаве водители трамваев провели акцию против смартфонов под названием «Положи свой смартфон и живи». В публичных местах были опубликованы фото ДТП, случившихся по вине пешеходов, зависимых от смартфонов.

ИСТОЧНИК KP.RU