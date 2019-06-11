В Калининграде два выпускника получили сто баллов по профильной математике

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-11T16:36:23+03:00

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В Калининграде два выпускника стали стобалльниками по обязательному предмету – профильной математике. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Максимальный балл получили победитель олимпиады НТИ, призёр Всероссийской робототехнической олимпиады-2018, чемпион JuniorSkills, выпускник ШИЛИ Денис Воркожоков и одиннадцатиклассник из гимназии №40 Вячеслав Симаков.

В целом по области ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 2266 участников. Не справились с работой 2,25% выпускников (в 2018 году – 5,09%). При этом значительно выросло количество одиннадцатиклассников набравших от 80 баллов (11,4%). Каждый девятый выпускник стал высокобалльником. В прошлом году таких ребят было 53 человека.

По итогам экзамена у одиннадцати выпускников 98 и более баллов. Сразу семь человек получили 99 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU