2019-06-11T16:36:23+03:00
Общество

В Калининграде два выпускника получили сто баллов по профильной математике

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде два выпускника стали стобалльниками по обязательному предмету – профильной математике. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Максимальный балл получили победитель олимпиады НТИ, призёр Всероссийской робототехнической олимпиады-2018, чемпион JuniorSkills, выпускник ШИЛИ Денис Воркожоков и одиннадцатиклассник из гимназии №40 Вячеслав Симаков.

В целом по области ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 2266 участников. Не справились с работой 2,25% выпускников (в 2018 году – 5,09%). При этом значительно выросло количество одиннадцатиклассников набравших от 80 баллов (11,4%). Каждый девятый выпускник стал высокобалльником. В прошлом году таких ребят было 53 человека.

По итогам экзамена у одиннадцати выпускников 98 и более баллов. Сразу семь человек получили 99 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД сообщает об усилении контроля на калининградских дорогах в период празднования Дня России
Свыше 100 калининградцев сообщили через онлайн-сервис о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах»
В Калининграде 12 семей аварийщиков получили новые квартиры
В правительстве области заявили, что строительство на острове Канта невозможно
Ремонт дороги на улице Брамса в Калининграде обещают завершить к 17 июня
Калининградская область вошла в пятерку регионов – лидеров по среднесуточному надою молока
В Варшаве появилась улица с выделенной полосой для смартфонозависимых
На покупку жилья для калининградских детей-сирот власти выделили 187 млн рублей
В Зеленоградске водителя госпитализировали после падения с мотоцикла
В калининградской колонии открылось первое в регионе кафе для осужденных
На польской границе в Мамоново в вагоне с углем нашли контрабандные сигареты
Калининградец хотел отправиться в загранплавание под видом кока
В Калининградской области за неделю 112 детей пострадали от укусов клещей
В Калининграде без электричества остались дома на четырех улицах
Избивавшей и морившей голодом свою дочь калининградке грозит лишение свободы
В садовых товариществах Калининграда сгорели четыре дачи
Сотрудники мэрии Калининграда составили 9 протоколов за незаконную торговлю в центре города
Мэрия Калининграда: Подрядчик не сможет вовремя завершить ремонт ул. Гостиной
В Багратионовском районе пожарные дважды за день тушили горящую свалку
В Калининграде охранник ночного клуба сломал челюсть посетителю
Калининградец пострадал во время пожара на улице Кутаисской