2019-06-11T17:42:31+03:00
Общество

Калининградская область вошла в пятерку регионов – лидеров по среднесуточному надою молока

Виктор Сергеев
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Калининградская область вошла в пятерку регионов - лидеров России по среднесуточному надою молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

В калининградских сельхозорганизациях средний надой молока от одной коровы в сутки составляет 22,4 килограмма. Это почти на 5 килограммов больше, чем в среднем по стране.

В пятерку лидеров России среди регионов по среднесуточному надою молока, по информации Минсельхоза РФ, входят Ленинградская, Калужская, Липецкая, Калининградская и Тульская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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