Ремонт дороги на улице Брамса в Калининграде обещают завершить к 17 июня
Текущий ремонт проезжей части 800-метрового участка улицы Брамса в Калининграде продлится до 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Прошедшая зима была характерна цикличными перепадами температуры, поэтому на дорожном полотне образовывались разрушения, которые, для ликвидации аварийности, нужно было устранять, - отметил начальник управления дорожной инфраструктуры Антон Мальцев.
По его словам, с начала года в Калининграде было отремонтировано 396 дорог.
- С 20 марта начались плановые работы по текущему содержанию улично-дорожной сети на магистральных дорогах и на улицах с интенсивным трафиком движения. На Брамса работы осложняются именно этим – здесь непрерывный поток машин в любое время суток, - сказал Мальцев.
ИСТОЧНИК KP.RU