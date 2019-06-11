2019-06-11T17:47:27+03:00
Общество

Ремонт дороги на улице Брамса в Калининграде обещают завершить к 17 июня

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Текущий ремонт проезжей части 800-метрового участка улицы Брамса в Калининграде продлится до 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Прошедшая зима была характерна цикличными перепадами температуры, поэтому на дорожном полотне образовывались разрушения, которые, для ликвидации аварийности, нужно было устранять, - отметил начальник управления дорожной инфраструктуры Антон Мальцев.

По его словам, с начала года в Калининграде было отремонтировано 396 дорог.

- С 20 марта начались плановые работы по текущему содержанию улично-дорожной сети на магистральных дорогах и на улицах с интенсивным трафиком движения. На Брамса работы осложняются именно этим – здесь непрерывный поток машин в любое время суток, - сказал Мальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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