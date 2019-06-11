В правительстве области заявили, что строительство на острове Канта невозможно

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-11T18:20:10+03:00

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В правительстве Калининградской области прокомментировала ситуацию, связанную с открытым конкурсом на проектно-изыскательные работы по благоустройству острова Канта.

- Строительство на этой территории как не было возможным в современных условиях, так и не планируется в будущем. Никакой застройки не будет, речь идёт исключительно о благоустройстве территории, – пояснила вице-премьер Наталья Сибирева.

По ее словам, цель внесения изменения по острову Канта – это отнесение земельного участка под Кафедральным собором к зоне общественных центров, в которой и должны располагаться объекты культуры, в этом случае ещё и памятники. Также предусматривается увеличение зоны городских парков в целях благоустройства этих территорий. В настоящее время этот земельный участок, распложенный в зоне городских парков и садов, является общественно-деловой зоной, что противоречит Генеральному плану.

- Границы территорий объектов культурного наследия не изменялись, территория памятника объекта культурного наследия тоже не переносилась. Любое новое строительство на территории объекта культурного наследия запрещено», – добавила Наталья Сибирева.

Она добавила, что сейчас решается вопрос о благоустройстве набережной и приведения в порядок пешеходных дорожек силами Кафедрального собора.

- Для того, чтобы можно было распространить весь проект благоустройства, муниципалитет передаёт в региональную собственность эти дорожки, и мы их делаем парковой зоной. Это делается исключительно с той целью, чтобы мы могли потратить денежные средства субъекта на благоустройство территории»\, – сказала заместитель председателя правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU