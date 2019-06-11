СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-11T18:24:39+03:00

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В Калининграде 12 семей аварийщиков получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новоселье в доме на улице Левитана, отметили семьи ранее проживавшие в аварийном жилом фонде.

- В Калининграде еще много аварийных домов, и нужно как можно быстрее расселять людей, которые живут в тяжелых условиях. Мы стараемся решить основной вопрос в жизни каждой семьи. Поэтому всем понятны чувства, которые вы сейчас испытываете. Пусть уютно, комфортно, радостно будет вам в ваших новых квартирах, – сказал глава Калининграда Алексей Силанов.

Он отметил, что сейчас на территории города расположены 140 многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими сносу. В этих домах проживают 3434 человека. Ежегодно эта цифра меняется: жители «авариек» согласно очереди переезжают в новые квартиры, а в разряд аварийных попадают очередные дома, чей ресурс исчерпывается.

В 2018 году за счет местного и областного бюджетов расселено 6 аварийных домов, включающих 70 жилых помещений. В 2019 году планируется расселить 6 аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в них расположено 100 жилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU