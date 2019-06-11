Свыше 100 калининградцев сообщили через онлайн-сервис о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах»

СЕГОДНЯ 18:31 2019-06-11T18:32:27+03:00

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За первый квартал текущего года 113 жителей Калининградской области сообщили о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах». Об этом сообщили в ходе заседания межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.

Обращения калининградцев поступают посредством специального онлайн-сервиса, ссылка на который размещена на официальном портале правительства Калининградской области. Все обращения проверяются сотрудниками налоговой службы. В ряде случаев, в том числе благодаря обращениям граждан, удалось проследить определенную систему по созданию «компаний-однодневок» в организациях региона, которые предположительно могли использоваться для обналичивания денежных средств и последующей выплате зарплаты.

- Некоторые обращения, которые к нам поступили, настолько подробны, что описывают схемы ведения двойного бухгалтерского учёта, фамилии, имена, рассадку в кабинетах, а также где у кого что находится и в каком виде хранится. Мы, безусловно, сначала дадим шанс компаниям реабилитироваться в кратчайшие сроки, но если ничего не изменится, эта информация будет незамедлительно использована в оперативных целях, – заявил губернатор Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, лидеры по количеству анонимных сообщений были приглашены на межведомственную комиссию для общения по ликвидации фактов выплат «серой» заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU