ГИБДД сообщает об усилении контроля на калининградских дорогах в период празднования Дня России

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-11T18:37:09+03:00

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С 11 по 13 июня на дорогах Калининградской области будет усилен контроль со стороны нарядов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- В период праздничных и выходных дней фиксируется большое количество дорожно – транспортных происшествий, в том числе по причине управления транспортных средств водителями в состоянии опьянения, - отметили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU