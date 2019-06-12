Калининградский депутат Госдумы объяснил, почему интеллигенция не хочет ехать работать в сельскую местность

СЕГОДНЯ 00:32 2019-06-12T00:32:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник в Калининградской облдуме прошли парламентские слушания, посвященные программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов». В ходе обсуждений парламентарии и представители муниципалитетов пытались понять, почему население сельской местности продолжает таять из года в год. В частности, депутат Госдумы Александр Пятикоп заметил, что многие государственные программы, созданные для выправления ситуации, не помогают переломить тенденцию.

- Программа «Земский доктор», а сейчас «Земской учитель» не особо-то играет, - заявил Пятикоп. - За 2017 год программой «Земский доктор» воспользовалось аж целых 8 человек. А последний случай из Багратионовского района показал, что теперь еще не понятно, как брать деньги. Начали выяснять, почему не работают данные меры поддержки, ведь, вроде бы, все хорошо. А потому что это слои интеллигенции, которые хотят видеть будущее для своих детей. Поэтому они даже за существенную плату не хотят ехать работать на село.

ИСТОЧНИК KP.RU