2019-06-12T00:58:39+03:00
Общество

Героя Социалистического труда из Славского района лишили надбавки к пенсии из-за переезда в Калининград

Об этом сообщил депутат Александр Пятикоп
Иван МАРКОВ
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В апреле этого года глава Правительства Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе кабмина в Госдуме, заявил, что список работников сельского хозяйства, которым положена 25-процентная надбавка к пенсии, будет пересмотрен и расширен (эта надбавка полагается тем, кто живет в селах более 30 лет). Однако депутат Госдумы Александр Пятикоп во вторник 11 июня сообщил, что иногда пенсионеры лишаются этой надбавки, вынужденно переезжая в город. Пример парламентарий привел из калининградской глубинки.

- Случай дикий из жизни звезд Славского района: доярка, Герой Социалистического труда, 84 года женщине, ее фамилия Белякова, уехала в город, и теперь 25 процентов надбавки получать не будет, - заявил Пятикоп. - Только потому, что она живет в городе. Она немощная. Ее практически содержат дети. Вот это – глупость, которая раздражает и вызывает недоверие. Человек отработал на селе более 30 лет.

- То, что она лишается этой надбавки, это неправильно. Эту проблему все знают, и ей занимаются, - поддержал коллегу депутат Александр Ярошук, добавив, что об этом случае уже оповещен Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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