Ярошук: «Долгов Групп» и «Мираторг» не могут набрать местных работников, поэтому вынуждены нанимать гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 01:21 2019-06-12T01:21:09+03:00

По словам депутата Госдумы, калининградцы не хотят работать на селе, потому что «Это не престижно»

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Во вторник 11 июня в Калининградской облдуме прошли парламентские слушания, посвященные программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов». После обсуждений модератор дискуссии, депутат Госдумы Александр Ярошук, заявил, что в Калининградской области владельцы крупнейших агрохолдингов не могут найти работников, из-за чего им приходится набирать на производство иностранцев.

- Жить люди не хотят в селе, они уезжают, - начал Ярошук. - У «Мираторга» и у Долговых людей нет. Я лично на своем округе приезжал на молочное [производство]. Людей привозят даже не со всей России, а, извините, со всего Советского Союза: из Казахстана едут, из Белоруссии и Украины. А наши люди не идут, не престижно это.

ИСТОЧНИК KP.RU