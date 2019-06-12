На День России в Калининграде кто-то поджег автопокрышки
Пожар на улице Суворова оперативно ликвидировал расчет ПСЧ-4 в составе шести человек
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Около трех часов ночи 12 июня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Суворова в Калининграде.
По прибытии на место расчета пожарно-спасательной части №4 в составе шести человек на одной спецмашине выяснилось, что на открытой площадке полыхают автопокрышки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU