2019-06-12T10:18:05+03:00
Происшествия

На День России в Калининграде кто-то поджег автопокрышки

Пожар на улице Суворова оперативно ликвидировал расчет ПСЧ-4 в составе шести человек
Игорь ОРЕХОВ
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Около трех часов ночи 12 июня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Суворова в Калининграде.

По прибытии на место расчета пожарно-спасательной части №4 в составе шести человек на одной спецмашине выяснилось, что на открытой площадке полыхают автопокрышки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Огнеборцы ликвидировали калининградский майдан в зародыше. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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