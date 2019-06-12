Калининградец специализировался на краже электропастухов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-12T10:34:00+03:00

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В руки полицейских попал 30-летний житель Озерского района: было установлено, что ранее уже судимый за совершение имущественных преступлений мужчина украл электропастуха стоимостью свыше 24 тысяч рублей. Дело было в поле у поселка Яблоневка.

- Работая в рамках ранее возбужденных уголовных дел по фактам аналогичных краж, сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанный причастен еще к двум таким же преступлениям, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Как жали понять правоохранители, серийного похитителя электропастухов продолжают проверять, и есть большая вероятность, что количество инкриминируемых уголовнику преступлений еще более возрастет.

ИСТОЧНИК KP.RU