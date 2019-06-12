2019-06-12T10:34:00+03:00
Происшествия

Калининградец специализировался на краже электропастухов

Ранее судимый житель Озерского района причастен, минимум, к трем подобным преступлениям
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В руки полицейских попал 30-летний житель Озерского района: было установлено, что ранее уже судимый за совершение имущественных преступлений мужчина украл электропастуха стоимостью свыше 24 тысяч рублей. Дело было в поле у поселка Яблоневка.

- Работая в рамках ранее возбужденных уголовных дел по фактам аналогичных краж, сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанный причастен еще к двум таким же преступлениям, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Как жали понять правоохранители, серийного похитителя электропастухов продолжают проверять, и есть большая вероятность, что количество инкриминируемых уголовнику преступлений еще более возрастет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец хочет заставить чиновников оборудовать сельские дороги тротуарами
В Советске на отдыхе у реки Неман пропал шестилетний мальчик
В Калининграде начала работу выставка картин известнейших художников
В День России юным калининградцам вручили паспорта РФ
Калининградка требует с окружной администрации полмиллиона рублей за сломанную лодыжку
В Калининграде директора фирмы оштрафовали за сокрытие от налогов больше 6 миллионов рублей
За 10 минут под Калининградом произошло два столкновения автомобилей
Под Калининградом автомобиль врезался в дом: погиб человек
Массово устремившиеся на взморье калининградцы спровоцировали транспортные пробки
На День России в Калининграде кто-то поджег автопокрышки
Ярошук: «Долгов Групп» и «Мираторг» не могут набрать местных работников, поэтому вынуждены нанимать гастарбайтеров
Героя Социалистического труда из Славского района лишили надбавки к пенсии из-за переезда в Калининград
Калининградский депутат Госдумы объяснил, почему интеллигенция не хочет ехать работать в сельскую местность
ГИБДД сообщает об усилении контроля на калининградских дорогах в период празднования Дня России
Свыше 100 калининградцев сообщили через онлайн-сервис о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах»