2019-06-12T10:48:15+03:00
Общество

Массово устремившиеся на взморье калининградцы спровоцировали транспортные пробки

Магистрали, ведущие в Светлогорск, Зеленоградск и Балтийск с раннего утра 12 июня оказались забиты автомобилями
Игорь ОРЕХОВ
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Калининград с утра 12 июня погряз в автомобильных пробках. Судя по всему, на День России горожане решили воспользоваться выходным и провести его на морском побережье. Поэтому уже с восьми часов по местному времени автомагистрали, ведущие в Балтийск, Светлогорск и Зеленоградск, заполнились личным автотранспортом.

Например, улица Александра Невского в направлении на выезд из города «стояла», начиная от перекрестка с улицей Куйбышева. На Советском проспекте проблемы начинались после пересечения с улицей маршала Борзова. Пока нет оснований считать, что в ближайшее время ситуация с движением автотранспорта изменится к лучшему – скорее, наоборот, в ближайшие часы ожидается пик напряжения. Поэтому водителям стоит учитывать данное обстоятельство, собираясь в путь. Равно как и жаркую погоду: по состоянию на 9:45 температура воздуха в Калининграде уже составила +29 градусов, а в течение дня синоптики прогнозируют до +33 по Цельсию!

ИСТОЧНИК KP.RU

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