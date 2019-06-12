Под Калининградом автомобиль врезался в дом: погиб человек

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-12T11:44:18+03:00

Шансов выжить у водителя летевшего на высокой скорости "Мерседеса" было мало. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в десятом часу вечера 11 июня в Неманском районе области.

Следовавший по трассе А-216 «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» со стороны Советска водитель «Мерседеса» вылетел за пределы проезжей части и врезался стену стоявшего рядом с дорогой дома. Кирпичное здание довоенной постройки уже долгое время было нежилым, так что, в нем никто не пострадал. А вот полученные 33-летним водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда бригады «Скорой помощи».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, причиной ДТП могло стать превышение допустимой скорости, когда автолюбитель утратил контроль над своим транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU