Под Калининградом автомобиль врезался в дом: погиб человек
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в десятом часу вечера 11 июня в Неманском районе области.
Следовавший по трассе А-216 «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» со стороны Советска водитель «Мерседеса» вылетел за пределы проезжей части и врезался стену стоявшего рядом с дорогой дома. Кирпичное здание довоенной постройки уже долгое время было нежилым, так что, в нем никто не пострадал. А вот полученные 33-летним водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда бригады «Скорой помощи».
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, причиной ДТП могло стать превышение допустимой скорости, когда автолюбитель утратил контроль над своим транспортным средством.
ИСТОЧНИК KP.RU