2019-06-12T11:44:18+03:00
Происшествия

Под Калининградом автомобиль врезался в дом: погиб человек

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости водителем «Мерседеса»
Игорь ОРЕХОВ
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Шансов выжить у водителя летевшего на высокой скорости "Мерседеса" было мало.Шансов выжить у водителя летевшего на высокой скорости "Мерседеса" было мало.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в десятом часу вечера 11 июня в Неманском районе области.

Следовавший по трассе А-216 «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» со стороны Советска водитель «Мерседеса» вылетел за пределы проезжей части и врезался стену стоявшего рядом с дорогой дома. Кирпичное здание довоенной постройки уже долгое время было нежилым, так что, в нем никто не пострадал. А вот полученные 33-летним водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда бригады «Скорой помощи».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, причиной ДТП могло стать превышение допустимой скорости, когда автолюбитель утратил контроль над своим транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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