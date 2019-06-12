2019-06-12T11:56:26+03:00
Происшествия

За 10 минут под Калининградом произошло два столкновения автомобилей

В результате ДТП телесные повреждения получили водители транспортных средств
Игорь ОРЕХОВ
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Водитель "Хонды" не смог увернуться от тарана "Тойоты".Водитель "Хонды" не смог увернуться от тарана "Тойоты".Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В 8:50 по местному времени в поселке Волочаевское (это Светловский городской округ) двигавшийся по улице Центральной автомобиль «Тойота» под управлением 55-летнего мужчины, неожиданно выехал на полосу встречного движения. Направлявшийся в Калининград 53-летний водитель «Хонды» не смог увернуться от тарана. Он же в итоге и оказался пострадавшим не только материально, но и телесно.

А вот в ДТП, случившемся всего спустя 10 минут после волочаевского инцидента в Зеленоградском районе оказался наказан виновник аварии. Едва отъехав от поселка Романово, 47-летний водитель «Опеля» решил не уступать дорогу машине марки «Форд Фокус», хотя по правилам та имела преимущество в движении. За что и поплатился полученными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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