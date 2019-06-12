2019-06-12T14:50:33+03:00
Происшествия

В Калининграде директора фирмы оштрафовали за сокрытие от налогов больше 6 миллионов рублей

Кроме того, суд обязал виновного выплатить государству «сэкономленную» сумму в полном объеме
Игорь ОРЕХОВ
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В феврале 2017 года генеральный директор одного из предприятий констатировал печальный факт: его фирма в долгах, как в шелках. Причем перед государством, которое требует заплатить положенные по закону налоги и страховые взносы. И тогда бизнесмен вспомнил, что и у него имеются должники в лице двух организаций. Добраться до их расчетных счетов удалось, но наш антигерой решил провернуть одну хитрую комбинацию.

Он организовал перечисление денег своих должников, как указано в уголовном деле, «непосредственно на расчетные счета кредиторов возглавляемой им организации», минуя расчетный счет своей фирмы, расходные операции по которому были приостановлены. Цена вопроса – ровно 6 034 547 рублей 11 копеек, которые махинатор направил на платежи, «не имеющие приоритета перед уплатой налогов и страховых взносов». А что, казна вполне может и подождать!

Оказавшись в суде, обвиняемый предпочел с предъявленным обвинением согласиться, заявив ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. Цена вопроса: назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В итоге Гурьевский районный суд оштрафовал коммерсанта на 200 000 рублей. Ну и конечно, постановил взыскать с него пользу налоговиков те самые 6 043 547 рублей 11 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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