Калининградка требует с окружной администрации полмиллиона рублей за сломанную лодыжку
В Славский районный суд обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в апреле этого года на улице Советской райцентра при выходе из автомобиля она провалилась ногой в яму. Последняя, как потом выяснилось, образовалась возле канализационного люка, хотя пострадавшей это было без разницы – в результате происшествия горожанка сломала лодыжку.
Пока конечность была в гипсе, появилось время подумать о том, кто виновен в случившемся. И славчанка пришла к выводу, что спрашивать по закону надлежит с администрации городского округа. Ведь именно власти обязаны содержать проезжую часть в надлежащем состоянии и не допускать наличие колдобин и ям. А уж если таковые появились - своевременно принимать меры по их устранению.
Плодом всех этих умозаключений стал иск о компенсации морального и материального вреда, который истица оценила в 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU