2019-06-12T15:04:07+03:00
Общество

Калининградка требует с окружной администрации полмиллиона рублей за сломанную лодыжку

Выходя из автомобиля, жительница Славска угодила ногой в яму, образовавшуюся возле канализационного люка
Игорь ОРЕХОВ
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В Славский районный суд обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в апреле этого года на улице Советской райцентра при выходе из автомобиля она провалилась ногой в яму. Последняя, как потом выяснилось, образовалась возле канализационного люка, хотя пострадавшей это было без разницы – в результате происшествия горожанка сломала лодыжку.

Пока конечность была в гипсе, появилось время подумать о том, кто виновен в случившемся. И славчанка пришла к выводу, что спрашивать по закону надлежит с администрации городского округа. Ведь именно власти обязаны содержать проезжую часть в надлежащем состоянии и не допускать наличие колдобин и ям. А уж если таковые появились - своевременно принимать меры по их устранению.

Плодом всех этих умозаключений стал иск о компенсации морального и материального вреда, который истица оценила в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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