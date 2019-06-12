2019-06-12T15:12:26+03:00
Общество

В День России юным калининградцам вручили паспорта РФ

В торжественной церемонии принял участие глава областного центра Алексей Силанов
Игорь ОРЕХОВ
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Утром 12 июня глава Калининграда принял участие в патриотической акции «Мы – граждане России

По уже сложившейся традиции, в День России молодым калининградцам в торжественной обстановке получают паспорта граждан РФ.

- Сегодня героями дня стали Ростислав Сорокин, Анна Забелло, Валерия Чачило, Илья Мухин, Кристина Керн, Виктория Денисевич, Анна Зиброва, Ярослава Бузук и Арина Кучинскас, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Обращаясь к ребятам, которые пришли на церемонию со своими родителями, Алексей Силанов поздравил их со знаменательным днём в их биографии, и напомнил, что уже совсем скоро на их плечи ложится ответственность за будущее нашего уникального региона и нашего огромного дома – России.

Во время церемонии новоиспеченным обладателям паспортов напомнили о происхождении государственных символов, о значении российского флага и герба, которые украшают собой обложку и страницы их новых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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