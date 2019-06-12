В Калининграде начала работу выставка картин известнейших художников

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-12T15:31:46+03:00

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Сегодня, 12 июня в Калининградском музее изобразительных искусств открылась передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России». Она создана в рамках национального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данная экспозиция, в которую вошло 50 полотен из 16 российских музеев, является продолжением одноименной выставки, прошедшей с беспрецедентным успехом в ноябре 2018 года в Центральном выставочном зале «Манеж» (Москва). Калининградцы и гости города увидят картины Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Серова, Репина, Кустодиева, Крымова, Грабаря, Оссовского, Жилинского и Пименова, представляющие золотой фонд российской изобразительной культуры. Только в Калининграде будут представлены работы Рокотова, Боровиковского и Гончаровой из фонда Государственной Третьяковской галереи.

Калининградские музеи представляют два произведения: «Русь» Бориса Лавренко (Калининградский музей изобразительных искусств) и «Письмо с фронта» Александра Лактионов (Калининградский историко-художественный музей).

ИСТОЧНИК KP.RU